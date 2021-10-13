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عصام عبد الفتاح: التحكيم ليس أسوأ عنصر في الكرة المصرية.. ولا نلعب كرة قدم مثل أوروبا

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:18 م
عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
أحمد عصام
رفض عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اعتبار التحكيم العنصر الأسوأ في الكرة المصرية.

وقال عبد الفتاح عبر برنامج البريمو بقناة ten إن ما نلعبه في مصر ليس كرة قدم بالنسبة لما نراه في أوروبا مؤكدا أن هناك حكام مميزين وآخرين دون المستوى مثلما هناك مدربين جيدين وآخرون أقل كفاءة.

وأشار إلى أن التحكيم المصري يتطور للأفضل وهناك خطوات للتطور وعلى رأسها رفع بدلات الحكام وهو ما حدث برفعها إلى ٧ آلاف جنيه.

الكلمات المفتاحية

عصام عبد الفتاح الدوري المصري 2021-2022 الدوري

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