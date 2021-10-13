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غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:23 م
الشناوي
الشناوي
محمد الصو
سادت حالة من الغليان الشديد داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، أثناء وجوده مع المنتخب الوطني، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.

وسقط الشناوي مصابًا خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة أمام المنتخب الليبي، مما اضطره للخروج خلال اللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة لرفاق البرتغالي كارلوس كيروش، واحتلال صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب المارد الأحمر، أن الشناوي خضع فور وصوله لأشعة رنين مغناطيسي، وأثبتت إصابته في العضلة الخلفية واحتياجه لما يقرب من 5 أسابيع قبل العودة.

وعلم "الفجر الرياضي"، أن  سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، قرر فتح تحقيق مع الحارس الدولي على هامش المران الجماعي، للاستفسار معه عن ما حدث خلال المعسكر الأخير.

ويأتي اجتماع وتحقيق مدير الكرة مع الحارس، من أجل الاستفسار منه حول صحة خوضه اللقاء وهو غير جاهز من الناحية الطبية.


وظهر الحارس الدولي عقب خروجه من المباراة، وهو يلوم عصام الحضري مدرب حراس المرمى، على مشاركته منذ البداية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، يوم 16 أكتوبر الجاري على ملعب الأخير ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال الإفريقي.

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