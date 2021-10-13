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جدول مواعيد مباريات الاتحاد السكندري فى الموسم الجديد من الدوري الممتاز

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:26 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
محمد جمال
يستعد نادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق لمباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

وكانت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب قامت بعمل قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد والذي ينطلق يوم 25 أكتوبر القادم وينتهي فى أغسطس 2022.

جدول مواعيد مباريات الاتحاد السكندري فى الموسم الجديد من الدوري الممتاز

الجولة الأولى: سموحة × الاتحاد
الجولة الثانية: الاتحاد × فيوتشر إف سي
الجولة الثالثة: بيراميدز × الاتحاد
الجولة الرابعة: الاتحاد × الجونة
الجولة الخامسة: مصر المقاصة × الاتحاد
الجولة السادسة: الاتحاد × فاركو
الجولة السابعة: الاتحاد × سيراميكا كليوباترا
الجولة الثامنة: المصري × الاتحاد
الجولة التاسعة: الاتحاد × إيسترن كومباني
الجولة العاشرة: إنبي × الاتحاد
الجولة الحادية عشر: الاتحاد × طلائع الجيش
الجولة الثانية عشر: الأهلي × الاتحاد
الجولة الثالثة عشر: الاتحاد × الإسماعيلي
الجولة الرابعة عشر: البنك الأهلي × الاتحاد
الجولة الخامسة عشر: الاتحاد × الزمالك
الجولة السادسة عشر: المقاولون العرب × الاتحاد
الجولة السابعة عشر: الاتحاد × غزل المحلة

الكلمات المفتاحية

مباريات الاتحاد السكندري الدوري الممتاز الدورى المصرى الممتاز

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