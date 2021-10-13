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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:28 م
الدوري الاسباني
الدوري الاسباني
محمد نادر
زوار "الفجر الرياضي" نقدم لكم ترتيب فرق الدوري الإسباني، قبل استئناف البطولة من خلال الجولة التاسعة من عمر البطولة والمقرر لها يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

حافظ ريال مدريد على صدراة الدوري الإسباني رغم الهزيمة التي تعرض لها أمام اسبانيول بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد "كورنيلا البرات".

فيما حل أتليتكو مدريد ثاني الترتيب بعدما أنهى قمة الجولة الثامنة من الدوري، والتي جمعته مع برشلونة بانتصار بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" ليرتفع رصيد أتليتكو إلى النقطة 17 في المركز الثاني فيما توقف رصيد البارسا عند النقطة 12 في المركز التاسع.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:
1 ريال مدريد 17 نقطة
2 أتليتكو مدريد 17 نقطة
3 ريال سوسيداد 17 نقطة
4 إشبيلية 14 نقطة
5 أوساسونا 14 نقطة
6 رايو فاييكانو 13 نقطة
7 أتليتيكو بلباو 13 نقطة
8 فالنسيا 12 نقطة
9 برشلونة 12 نقطة
10 ريال بيتيس 12 نقطة
11 فياريال 11 نقطة
12 مايوركا 11 نقطة
13 إسبانيول 9 نقطة
14 إلتشي 9 نقطة
15 سيلتا فيغو 7 نقطة
16 قادس 7 نقطة
17 غرناطة 6 نقطة
18 ليفانتي 4 نقطة
19 ديبورتيفو ألافيس 3 نقطة
20 خيتافي 1 نقطة

وعلى مستوى الهدافين، فقد تربع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد على عرش صدراة الهدافين برصيد 9 اهداف، بعد تسجيله هدف في خساره فريقه أمام اسبانيول بهدفين مقابل هدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني على النحو التالي:

1 كريم بنزيما - ريال مدريد 9
2 ميكيل أويارزابال - ريال سوسييداد 6
3 فينيسيوس جونيور - ريال مدريد 5
4 أرناوت دانجوما - فياريال 4
5 لويس سواريز - أتلتيكو مدريد 4
6 ويليان خوسيه - ريال بيتيس 3

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هدافي الإسباني الدوري الإسباني

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