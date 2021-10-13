تعاون بين المركزي الإماراتي وسوق أبوظبي لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية





أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي للتعاون في مجال تطوير نظام متكامل للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.





يشمل الاتفاق التعاون على تطوير وتنمية هذا النظام، من خلال إطلاق المبادرات والأنشطة المشتركة، وفقاً لبيان لللمركزي الإماراتي.





وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر «مستقبل النظام المالي»، الذي ينظمه المصرف المركزي خلال معرض إكسبو 2020، وذلك يومي 13 و14 أكتوبر 2021.





حضر توقيع مذكرة التفاهم خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وأحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس سوق أبوظبي العالمي.





وسيعمل المصرف المركزي، بموجب مذكرة التفاهم هذه، مع سوق أبوظبي العالمي على تطوير برنامج بيئة اختبارية مشتركة، يتيح لشركات التكنولوجيا المالية اختبار حلولها المبتكرة ضمن إطار برنامج البيئة الاختبارية الرقمية الحالية.





وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي: "تعد قدرة دولة الإمارات على تطوير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار والرقمنة من أهم العوامل التي تشكل مستقبل نظامها المالي. إن توقيع هذه المذكرة مع سوق أبوظبي العالمي سيلعب دوراً مهماً في التزام المصرف المركزي بتمكين إنتشار أكبر لحلول التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء الإمارات".





ومن جهته، قال أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس سوق أبوظبي العالمي: "لا شك أن قطاع التكنولوجيا المالية يرسم وجه النظام المالي العالمي بشكل متسارع، مما يتطلب تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية لضمان تطوير القطاع بشكل متكامل.





وأضاف: " من هنا فإن تعاوننا مع مصرف الإمارات المركزي يعزز الالتزام المشترك لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، وإننا على ثقة بأن علاقاتنا المستمرة مع المصرف المركزي ستؤدي إلى مزيد من الامتياز في المجال التنظيمي وتوفير المزيد من الفرص في مجال التكنولوجيا المالية للمواهب الدولية والمحلية على حد سواء".





وأكد المصرف المركزي الإماراتى في تقرير المراجعة الربعية الصادر مؤخراً ، أن علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد الائتماني لحكومة أبوظبي انخفضت بمقدار 1.8 نقطة أساس، لتصل إلى 42.9 نقطة أساس.







