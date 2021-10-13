معدل التضخم في قطر يرتفع 2.71% خلال سبتمبر

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر "معدل التضخم" بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.71% على أساس سنوي، وفق بيان لجهاز التخطيط والإحصاء.





وسجل معدل التضخم في ختام الشهر الماضي بدولة قطر 99.06 نقطة، مقارنة بمستواه في سبتمبر عام 2020 البالغ 96.45 نقطة.





وساهم في الارتفاع السنوي لمعدل التضخم القطري ارتفاع أسعار 9 مجموعات فرعية في مقدمتها مجموعة الترفيه والثقافة بنحو 13.35%.





وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنحو 4.76%، وانخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.21%، فيما استقرت أسعار مجموعة التبغ وحيدة.





وشهرياً، نما معدل التضخم القطري بنسبة 0.03%، لنمو أسعار 5 مجموعات فرعية على رأسها الملابس والأحذية بـ2.80%، بينما انخفضت أسعار 3 مجموعات تقدمتها النقل بـ2.11%، بينما استقرت أسعار 4 مجموعات أخرى.



