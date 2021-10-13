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عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:33 م
أحد المصابين
أحد المصابين
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إصابة ١٤ مواطنًا باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، لافتًا إلى نقل ٨ حالات إلى مستشفى الجونة وهي الأقرب لموقع الحادث حيث يتواجد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية ل ٦ حالات بموقع الحريق، كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات، وتماثلوا للشفاء وغادروا.

وأكد مجاهد تواجد فرق انتشار طبي سريع تضم فرقًا طبية من مديرية الشؤون الصحية والوزارة مزودة بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، بالإضافة إلى تمركز عيادات متنقلة تقدم كافة الخدمات الطبية والاسعافية، متواجدة ومتأهبة ضمن خطة التأمين الطبى للمهرجان، بموقع الحريق لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية لأي إصابات.

وشدد «مجاهد» على استعداد وجاهزية مستشفيات مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام، للتعامل مع كافة الطوارئ، فضلًا عن توافر كافة الفرق الطبية من مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية سيطرت على الحريق بشكل كامل وتواصل أعمال التبريد في موقع الحريق.
عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)
عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)
عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)
عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)
عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)
عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)
عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)
عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)
عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)
عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)

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