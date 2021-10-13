الإمارات تتوقع إصدار المزيد من السندات الدولارية في 2022





قال مسؤول في وزارة المالية الإماراتية اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستكون في السوق في العام المقبل لإصدار المزيد من السندات الدولارية، مضيفا أنها تعمل على خطط لإصدار سندات بالعملة المحلية.





وأوضح يونس الخوري وكيل وزارة المالية أن سندات العملة المحلية ستصدر في الوقت الملائم، مشيرا إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد للإصدار القادم بالدولار, وفقاً لمؤتمر قامت مباشر بمتابعته اليوم.





ودخلت الإمارات أسواق الدين لأول مرة قبل أسبوع لجمع أربعة مليارات دولار.





ولم تصدر الحكومة الاتحادية الإماراتية أي سندات من قبل، لكن بعضا من إمارات البلاد السبع فعلت خاصة العاصمة أبوظبي ودبي.





وأظهرت وثائق مصرفية 4أكتوبر/تشرين الأول أن الحكومة الاتحادية الإماراتية عيّنت مجموعة من البنوك لأول إصدار لها من السندات، والذي سيشتمل على 3 شرائح مقومة بالدولار الأمريكي.





وقالت مصادر إن الإمارات ستبدأ تسويق أول سنداتها هذا الأسبوع. وبينما لم يسبق لحكومة الإمارات أن أصدرت سندات من قبل، فإن بعضاً من إماراتها السبع أقدم على هذه الخطوة ومنها العاصمة أبوظبي والمركز المالي دبي.





ويذكر أن استثمارات دولة الإمارات في السندات الأمريكية ارتفعت خلال شهر مايو/أيار من عام 2021، بنسبة تجاوزت 31 بالمائة، على أساس شهري.





واستناداً إلى البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، فقد صعدت الاستثمارات الإماراتية بالسندات الأمريكية؛ لتصل إلى 57.3 مليار دولار، مقارنة بـ43.7 مليار دولار في شهر أبريل عام 2021.







