Advertisements

ارتفاع الأصول الأجنبية لدول الخليج لـ 3 تريليونات دولار بحلول 2022

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
قال معهد التمويل الدولي إن ارتفاع أسعار النفط يوسع الفجوات الاقتصادية بين المصدرين والمستوردين للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح المعهد في تقرير أن المنطقة من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 2.3% هذا العام و4.3% في 2022 بعد انكماش مجمع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام الماضي, وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف يستمر الانتعاش الاقتصادي في كسب قوة دفع لكن التباين في آفاق الاقتصاد الكلي ظهر في المنطقة, وزادت الاختلافات في الأداء الاقتصادي بين الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط اتساعاً.

وقال المعهد إن الدول المنتجة للنفط من المتوقع أن تشهد فوائض في ميزان المعاملات الجارية تبلغ 165 مليار دولار هذا العام و138 ملياراً في العام القادم بعد عجز بلغ ستة مليارات في العام الماضي استناداً لتوقع سعر للنفط عند 71 دولاراً للبرميل هذا العام و66 دولاراً للبرميل العام المقبل.

ويتوقع ارتفاع الأصول الأجنبية العامة لدول الخليج، منها الاحتياطيات الأجنبية وصناديق الثروات السيادية، لأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول نهاية 2022 أي ما يعادل 170% من الناتج المحلي الإجمالي.

والعكس صحيح بالنسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والسودان فالعجز المجمع في ميزان المعاملات الجارية سيزيد إلى 35 مليار دولار هذا العام من 27 ملياراً في 2020 فيما يرجع بالأساس لارتفاع تكلفة استيراد النفط وتراجع عائدات قطاع السياحة.

وستمثل الأصول الأجنبية العامة في الدول المستوردة للنفط 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي المجمع هذا العام، وفقاً للمعهد.

وليس من المتوقع أن يعود قطاع السياحة، المسؤول عن نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول، لمستوياته قبل جائحة فيروس كورونا قبل عام 2023.

وقال المعهد ارتفاع النمو في هذه الدول في 2022 سيكون مدفوعاً بالاستثمارات والصادرات, لكن ذلك لن يكون كافياً لخفض معدلات البطالة المرتفعة التي تبلغ في المتوسط 14% وبين الشباب 28% وهو أعلى معدل بطالة في العالم.

أخبار تهمك

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)

منذ ثلث ساعة

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أولى مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعة و 8 دقيقة

سميح ساويرس يكشف عن سبب اندلاع الحريق بمهرجان "الجونة السينمائي"

منذ 42 دقيقة

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ ساعة و 21 دقيقة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 23 ساعة

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ أقل من ساعة

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ ساعتين

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

تياغو سيلفا يدعم نيمار

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ٱخر تطورات تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:32 م

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

01:23 م

ٱخر تطورات تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

01:03 م

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

11:53 ص

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

07:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements