50 مليار دولار حجم التجارة غير النفطية لدبي مع أفريقيا في 2020

أكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي، أن حجم التجارة غير النفطية لدبي مع إفريقيا 50 مليار دولار في 2020 وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها حتى الآن خلال السنوات العشر الماضية.





وقال بوعميم خلال كلمته الافتتاحية للدورة السادسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال التي تنظمها غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي تحت شعار "التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية" ، إن دبي تمكنت من تحويل التحديات العالمية لجائحة كورونا إلى فرص حقيقية للنمو، بحسب صحيفة البيان.





ولفت إلى تبني إمارة دبي خطة خمسية جديدة لزيادة حجم تجارتها الخارجية إلى تريليوني درهم إماراتي وتأسيس طرق شحن بحرية وجوية جديدة تربط دبي بأكثر من 400 مدينة حول العالم.





وبلغ عدد الشركات الأفريقية المسجلة لدى غرفة دبي وتزاول نشاطها في الإمارة 24,800 شركة، ويشكل ذلك نمواً بنسبة %15.5 عن آخر مرة انعقد فيها المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في عام 2019.



