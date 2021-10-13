Advertisements

التحالف العربي: انتهاك الحوثيين لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:41 م
المتحدث باسم التحالف العربي
المتحدث باسم التحالف العربي
وكالات

قال التحالف العربي، اليوم الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي انتهكت اتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

                          

 كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

الكلمات المفتاحية

اليمن الحوثيين التحالف العربي اتفاق ستوكهولم

أخبار تهمك

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

تياغو سيلفا يدعم نيمار

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ أقل من نصف ساعة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ أقل من ساعة

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على أولى مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعة

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ يوم

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

منذ حوالي 3 ساعات

ٱخر تطورات تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

سميح ساويرس يكشف عن سبب اندلاع الحريق بمهرجان "الجونة السينمائي"

منذ 38 دقيقة

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ ساعة و 17 دقيقة

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط

الإمارات تدين محاولة المتمردين الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مفخخة

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة تابعة للحوثيين في الأجواء اليمنية

التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه المدنيين

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف منطقة خميس مشيط بطائرة مسيّرة مفخخة

التحالف العربي: 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية في هجوم حوثي على مطار أبها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:32 م

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

01:23 م

ٱخر تطورات تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

01:03 م

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

11:53 ص

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

07:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements