الفائض التجاري الصيني مع أميركا يرتفع إلى مستوى قياسي









سجلت بيانات الواردات الصينية في سبتمبر نموا مخيبا للآمال، بينما فاقت الصادرات التوقعات، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء عن وكالة الجمارك.





هذا وزادت الواردات بالدولار الأميركي 17.6% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 240 مليار دولار، أي أقل من 20% من التي قدّرها محللون استطلعت رويترز آراءهم.





وزادت الصادرات بالدولار الأميركي 28.1% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول لتصل إلى 305.74 مليار دولار، متجاوزة رقم النمو البالغ 21%الذي توقعه استطلاع رويترز.





وارتفع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي شهري قدره 42 مليار دولار‘ إذ ارتفعت الصادرات بنحو 30% عن العام الماضي، بينما قفزت الواردات بنسبة تقل قليلاً عن 17%.





وظلت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للصين على أساس دولة واحدة.





انخفض حجم واردات الصين من فول الصويا، الذي تعد الولايات المتحدة أكبر مورد له، بنسبة 30% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من ارتفاع القيمة بالدولار الأميركي بنحو 10%.





هذا وكانت الصين قد انتقدت حكم منظمة التجارة العالمية سابقا في نزاع مع الولايات المتحدة بشأن إجراءات تتخذها واشنطن للحد من استيراد خلايا الألواح الشمسية، واصفة إياه "بالخاطئ والخطير".





ومنحت لجنة بمنظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة نصرا، إذ رفضت جميع الدعاوى الأربع للصين وقالت إن التدابير الأميركية لا تنتهك قواعد التجارة العالمية.