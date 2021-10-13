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أسهم اليابان تهبط مع ترقب البيانات الأميركية

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر

تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق الأربعاء 13 أكتوبر مع ترقب المستثمرين بيانات أسعار المستهلكين الأميركية، إذ انخفض مؤشر Nikkei بـ 0.32%، ليغلق عند 28140.28 نقطة، وتراجع المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.45% إلى 1973.83 نقطة.

وهبطت أسهم شركات الشحن 3.27% ، بينما نزل مؤشر قطاع شركات صناعة الصلب 1.66%، كما انخفضت أسهم شركات أشباه الموصلات بعدما تراجعت مثيلاتها الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في شهرين ونصف.

هذا وأغلقت بورصة هونغ كونغ أبوابها بسبب تأثير إعصار كومباسو.

ومن جهته أغلق مؤشر Shanghai الصيني على صعود بنحو 0.4% على وقع صدور بيانات الميزان التجاري الصيني الذي أظهر فائضا بنحو 66.7 مليار دولار، وصعد الفائض التجاري مع أميركا إلى مستوى قياسي شهري في سبتمبر.

 

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