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صندوق النقد يخفض توقعات النمو الاقتصادي لقطر إلى 1.9%

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد القطري العام الجاري من 2.4% إلى 1.9 %، بينما رفع توقعات للعام المقبل إلى 4% بدعم من المشاريع التي يتم إنجازها و الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم.

كما توقع الصندوق أن يحقق الحساب الجاري لقطر العام الحالي فائضا بنسبة 8.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، و بنسبة 11.6% في العام 2022، بفعل تعافي العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية.

هذا وانكمش الإقتصاد القطري في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.5% بضغط من تداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا، بينما صعد النمو الاقتصادي إلى 4% في الربع الثاني بدعم من القطاع غيرالنفطي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.9% هذا العام أي أقل بـ 0.1% من تقديراته لشهر يوليو.

 

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