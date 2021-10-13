مايان السيد تشارك جمهورها صورة لها بدون مكياج

شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها بصور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بواسطة خاصية ستوري.



وظهرت "مايان" بدون مكياج، كانت تبتسم، تركت شعرها منسدلًا، ارتدت بلوزة خضراء اللون.



يذكر أن آخر أعمال مايان السيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حرب أهلية" مع عدد من الفنانين أبرزهم يسرا وجميلة عوض