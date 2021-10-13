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مايان السيد تشارك جمهورها صورة لها بدون مكياج

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 02:47 م
مايان السيد
مايان السيد
نادين نجدي
شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها بصور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بواسطة خاصية ستوري.

وظهرت "مايان" بدون مكياج، كانت تبتسم، تركت شعرها منسدلًا، ارتدت بلوزة خضراء اللون.

يذكر أن آخر أعمال مايان السيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حرب أهلية" مع عدد من الفنانين أبرزهم يسرا وجميلة عوض
مايان السيد تشارك جمهورها صورة لها بدون مكياج
مايان السيد تشارك جمهورها صورة لها بدون مكياج

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يسرا مصر مايان السيد فن حرب اهلية جونة

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