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هل استعانت وزارة التعليم بصورة محمد رمضان في المناهج؟

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 02:37 م
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الصورة المتداولة
ريما خليفة
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حقيقة وضع صورة محمد رمضان داخل كتاب للصف الثالث الابتدائي.

وقال مركز تطوير المناهج برئاسة الدكتورة نوال شلبي، إن الصور المتداولة على السوشيال ميديا لا أساس لها من الصحة ولا تخص كتاب الوزارة ومن الممكن أن تكون لكتاب خارجى.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الامور والطلاب والمعلمين بالالتزام فقط بما يصدر من الوزارة من بيانات رسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الايام الماضية مجموعة من القرارات أبرزها منع التصوير فى المدارس أو المنشأت التعليمية.

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم محمد رمضان بوابة الفجر المناهج الفجر

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