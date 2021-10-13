مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بالغربية

مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة فى الجسم وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى جامعة طنطا.





وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا المحلة الكبرى، ونتج عن الحادث مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص آخرين.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جامعة طنطا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شهد طريق طنطا المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، في نطاق قرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، ما أسفر عن