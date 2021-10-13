تجديد حبس سمسار عقارات لتزويره عقود الإيجار في دار السلام

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، حبس صاحب مكتب عقارات بدون ترخيص يقوم بتوثيق العقود في الشهر العقاري بدار السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



تجديد حبس صاحب مكتب عقارات

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب مكتب سمسار عقارات "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام "له معلومات جنائية"، بتحرير عقود إيجار وهمية للأجانب المنتهية إقامتهم بالبلاد بالعقار محل سكنه على خلاف الحقيقة، وتوثيق تلك العقود بمكتب الشهر العقارى حتى يتمكنوا من تجديد إقامتهم بالبلاد واتخاذه من المكتب محل عمله مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع مقابل تحصله على مبالغ مالية.





وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بالمكتب ملكه، وعثر بداخله على (3 عقود إيجار بأسماء أشخاص مختلفين "أجانب"- عدد 13 صورة ضوئية لجوازات سفر خاصة بأشخاص مختلفين " أجانب"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته- جهاز إسكنر- هاتف محمول يحوى عدد كبير من الصور الضوئية لجوازات سفر خاصة بأشخاص مختلفين "أجانب" سبق قيام المتهم بتحرير عقود إيجار لهم على النحو المشار إليه).



إجراءات قانونية

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه مقابل تحصله على مبالغ مالية، وأضاف بقيامه بتسجيل عقود لبعض الشركات الوهمية بذات العنوان محل سكنه حتى يتمكنوا من استخراج السجلات التجارية والبطاقات الضريبية مقابل تحصله على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



