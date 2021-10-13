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السجن المشدد 15 عامًا للمتهمين بتزوير محررات رسمية بالنزهة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 02:48 م
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
هايدي شعبان
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، على المتهمين بتزوير مستندات رسمية في منطقة النزهة بالقاهرة بالسجن المشدد 15 عامًا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، صاحب شركة تسويق عقاري، بالاشتراك مع سيدة تعمل معه بالشركة ذاتها، قاما بتقليد ختم إحدى مصالح الحكومة والمنسوب صدوره من مكتب توثيق بمصلحة الشهر العقاري بمحافظة مرسى مطروح وذلك على توكيل رسمي ليتمكنوا من بيع وحدة سكنية ليست ملكمها لأحد الأشخاص، واستوليا منه على مبالغ مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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