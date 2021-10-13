تلقي لقاح كورونا شرط دخول موظفي التأمين الصحي لمقار عملهم في بني سويف

وأكد فرع بني سويف، في بيان نُشر على صفحته بـ"فيسبوك" أنه عُقد اجتماع، اليوم الاربعاء، بمقر ادارة التأمين الصحى بنى سويف برئاسة الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي وبحضور مديري الإدارات ومدير المستشفى ورؤساء الأقسام بالفرع.



وذلك فى ضوء تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وبناءًا على تعليمات الدكتورة وزير الصحة والدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن "عدم السماح بدخول العاملين المقار الحكومية اعتبارا من تاريخ محدد وبحد أقصى بعد شهرين من تاريخ الآن إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام".





وأقر الإجتماع، إلى التأكيد على التزام كافة العاملين بوزارة الصحة والسكان والجهات والوحدات التابعة لها منها الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع بنى سويف والوحدات التابعة لها المستشفى والعيادات واللجنة الطبية العامة وذلك لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى موعد غايته 15 أكتوبر الجاري.



وقرر الإجتماع، عدم السماح للعاملين لجميع الجهات بالدخول لمقرات عملهم اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري، إلا بعد الحصول على اللقاح أو تقديم تحليل PCR كل 3 أيام وذلك من خلال المعامل المركزية أو أحد فروعها مرفق به إيصال سداد المصروفات الإدارية لإجراء التحليل.



وتحددت مسؤولية عدم السماح للعاملين بالدخول لمقر عملهم إلا بعد التحقق من تلقي اللقاح تعد مسؤولية مشتركة بين أمن المنشآت ومسؤول دفتر الحضور والانصراف، ويجوز استثناء السيدات الحوامل والمرضعات من تلك الضوابط.





و كانت وزارة الصحة والسكان، قّررت منع دخول العاملين بالوزارة إلا بعد التطعيم بلقاح كورونا في موعد غايته السبت 16 أكتوبر الجارى، وذلك في منشور أرسلته وزارة الصحة لكل القطاعات التابعة لها، والممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، المستشفيات والمعاهد التعليمية، الأمانة العامة للصحة النفسية، المجلس القومي للأمومة والطفولة، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومديريات الشؤون الصحية في المحافظات.



كما طالبت بعدم السماح للعاملين بالمنشآت الطبية أو المقرات الإدارة التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمقرات عملهم اعتبارًا من 16 أكتوبر، إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم تحليل PCR كل 3 أيام من خلال المعامل المركزية مرفق بها إيصال سداد المصروفات الإدارية لإجراء التحاليل.

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، برئاسة الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير الفرع، اليوم الاربعاء، عن قرار الهيئة بشأن عدم السماح للعاملين بالدخول لمقرات عملهم إلا بعد الحصول على لقاح "كورونا" أو تقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام وذلك من خلال المعامل المركزية أو أحد فروعها، إعتبارًا من السبت القادم 16 أكتوبر الجاري.