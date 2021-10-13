محمد العدل يعلق على حريق الجونة

علق المنتج محمد العدل على حادث حريق الجونة عبر حسابه الرسمي على موقع " فيسبوك"





كتب العدل معلقًا::قبل ماتنصبوا فرح عشان اللى حصل فى الجونة وانه انتقام ربنا عشان الفساتين".





وأضاف:"تذكروا ان فى رافعة وقعت فى الحرم المكى وقتل واصيب الكثير بملابس الاحرام،والامثلة كتير

اهدوا شوية".











كانت قوات الإطفاء المدني قد سيطرت على حريق كبير شب بالقرب من مكان انعقاد حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي قبل قليل. ووصلت سيارات الإطفاء والإسعاف





وكان من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للدورة الخامسة من المهرجان عصر اليوم للإعلان عن تفاصيل الافتتاح المقرر عقده مساء الغد، وتحاول إدارة المهرجان السيطرة على الموقف، وحتى الآن غير معروف حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها المكان.