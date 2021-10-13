Advertisements

محمد العدل يعلق على حريق الجونة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 02:57 م
محمد العدل
محمد العدل
آية عبدالعزيز
علق المنتج محمد العدل على حادث حريق الجونة عبر حسابه الرسمي على موقع " فيسبوك"


كتب العدل معلقًا::قبل ماتنصبوا فرح عشان اللى حصل فى الجونة وانه انتقام ربنا عشان الفساتين".


وأضاف:"تذكروا ان فى رافعة وقعت فى الحرم المكى وقتل واصيب الكثير بملابس الاحرام،والامثلة كتير
اهدوا شوية".





كانت قوات الإطفاء المدني قد سيطرت على حريق كبير شب بالقرب من مكان انعقاد حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي قبل قليل. ووصلت سيارات الإطفاء والإسعاف


وكان من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للدورة الخامسة من المهرجان عصر اليوم للإعلان عن تفاصيل الافتتاح المقرر عقده مساء الغد، وتحاول إدارة المهرجان السيطرة على الموقف، وحتى الآن غير معروف حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها المكان.

الكلمات المفتاحية

محمد العدل حريق الجونة جونة

أخبار تهمك

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

منذ حوالي 5 ساعات

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ ساعتين

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

هل استعانت وزارة التعليم بصورة محمد رمضان في المناهج؟

منذ ساعة الا ربع

خبر سار لموسيماني قبل مواجهة الإسماعيلي في إفتتاح الدوري

منذ أقل من ساعتين

هيئة الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

منذ أقل من ساعة

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

منذ حوالي 5 ساعات

ٱخر تطورات تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

منذ ثلث ساعة

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي

طرح البوستر الدعائي الخاص بالدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي

قبل انطلاقه.. رانيا يوسف تفاجئ الجمهور في مهرجان الجونة السينمائي.. تفاصيل

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بالقرب من مهرجان الجونة (صور)

إدارة مهرجان الجونة السينمائي تصدر بيانا رسميا بعد واقعة الحريق

سميح ساويرس يتفقد مكان الحريق بمهرجان "الجونة السينمائي"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:32 م

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

01:23 م

خبر سار لموسيماني قبل مواجهة الإسماعيلي في إفتتاح الدوري

01:46 م

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

03:02 م

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements