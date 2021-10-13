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من إيطاليا..ياسمين صبري تبهر جمهورها

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 02:58 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
نادين نجدي
نشرت النجمة ياسمين صبري صورة جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام".


إرتدت ياسمين فستان أصفر اللون، ووضعت مجوهرات حول رقبتها وفي أذنها، تركت شعرها منسدلًا، وضعت مكياج يبرز ملامحها، كانت هذه الإطلالة من إيطاليا.


وتعقد الفنانة ياسمين صبري،حاليا جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد «حلم ليال» المقرر عرضه فى رمضان القادم.

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ياسمين صبري مصر فن فرصة تانية دبي ايطاليا ادوا احمد مجدي

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