استشاري رعاية مركزة يحذر من الطرق المنسية لنقل كورونا (فيديو)

قال الدكتور سامي الأجهوري، استشاري الرعاية المركزة، إننا نشهد الآن الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وهي أقل حدة من الموجة الأولى لكنها أسرع انتشارًا.



وحذر "الأجهوري"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، من ما أسماه بالطرق المنسية لنقل الفيروس مثل الدليفري، والأشياء التي تنتقل من يد لأخرى، مشددًا على ضرورة اتباع عادات لمكافحة انتشار العدوى تتمثل في تطهير الأيدي فور ملامسة أي شيء خارج المنزل، وغسل الأيدي بشكل جيد حال لمس أي شيء أو السلام على أي شخص.



وتوقع استشاري الرعاية المركزة، أن يتم تخفيف أعداد الطلاب بالمدارس خلال فترة من الفترات في ظل العادات السيئة المتبعة داخل المدارس، ولكن لن يتم إيقاف المدارس مرة أخرى، موضحًا أن الطفل من عمر 4-5 سنوات يمكنه ارتداء الكمامة، ويجب التنبه على الأطفال بعدم خلع الكمامة سوى لتناول الطعام أو الشراب، مع حرص المعلم على التهوية الجيدة بما يسمح أن يعطى الفرصة لارتداء جزء من الطلاب الكمامة، والتبادل بين الطلاب في ارتداء الكمامة حتى لا يزهق الطلاب.

