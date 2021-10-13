عمرو دياب يسافر إلى الأردن خلال الساعات المُقبلة



ساعات قليلة تفصلنا عن وصول الهضبة عمرو دياب، للأردن استعدادًا لإحياء حفله الغنائي مساء غد بـ" واحة إيالا بخليج العقبة".





ويجري الهضبة عمرو دياب، مساء اليوم بروڤات الحفل ومن المقرر أن يقدم دياب، خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.



في سياق آخر دخلت أغنية "إنت الحظ" للفنان عمرو دياب قائمة "تريند" YouTube عالميًا، واحتلت أغنية "إنت الحظ" المركز الـ13 فور إصدارها رغم عدم طرحها علي YouTube مصر.



وقد طرح دياب، أغنيته الجديدة "إنت الحظ" وذلك عبر خدمة فوداوفن ميوزيك وتطبيق أنغامي.

أغنية "إنت الحظ" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.



