Advertisements

عمرو دياب يسافر إلى الأردن خلال الساعات المُقبلة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 02:59 م
عمرو دياب
عمرو دياب
نور طلعت

ساعات قليلة تفصلنا عن وصول الهضبة عمرو دياب، للأردن استعدادًا لإحياء حفله الغنائي مساء غد بـ" واحة إيالا بخليج العقبة".


ويجري الهضبة عمرو دياب، مساء اليوم بروڤات الحفل ومن المقرر أن يقدم دياب، خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.

في سياق آخر دخلت أغنية "إنت الحظ" للفنان عمرو دياب قائمة "تريند" YouTube عالميًا، واحتلت أغنية "إنت الحظ" المركز الـ13 فور إصدارها رغم عدم طرحها علي YouTube مصر.

وقد طرح  دياب، أغنيته الجديدة "إنت الحظ" وذلك عبر خدمة فوداوفن ميوزيك وتطبيق أنغامي.
أغنية "إنت الحظ" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

الكلمات المفتاحية

عمرو دياب الهضبة أنت الحظ

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

منذ 17 دقيقة

عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

خبر سار لموسيماني قبل مواجهة الإسماعيلي في إفتتاح الدوري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ أقل من ساعتين

هيئة الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

منذ ساعة الا ربع

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

ٱخر تطورات تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ ساعتين و 47 دقيقة

سميح ساويرس يكشف عن سبب اندلاع الحريق بمهرجان "الجونة السينمائي"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"محسود" عمرو دياب تتصدر تريند تويتر ويوتيوب

نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب الخاص  بالساحل الشمالى

قبل طرحها.. تعرف على فريق عمل أغنية "أذواق" لعمرو دياب

تأجيل طرح أغنية "أذواق" لعمرو دياب

عمرو دياب يعلن عن أغنيته الجديدة "أنت الحظ" .. تفاصيل

عمرو دياب يطرح برومو "إنت الحظ"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:32 م

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

01:23 م

خبر سار لموسيماني قبل مواجهة الإسماعيلي في إفتتاح الدوري

01:46 م

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

11:53 ص

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

07:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements