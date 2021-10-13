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وزير الخارجية التركي: واشنطن تمدّ المقاتلين في سوريا بالأسلحة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 03:00 م
وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي
وكالات

قال وزير الخارجية التركي داوود أوغلو، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستفعل ما هو ضروري في سوريا.

 

وأضاف وزير الخارجية التركي، أن واشنطن تدين الهجمات من سوريا على تركيا لكنها تمدّ المقاتلين بالأسلحة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقالت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، إن واشنطن وموسكو تتحملان مسؤولية عن الهجمات التي شنتها الوحدات الكردية من سوريا على تركيا مؤخرا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

                          

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 7 من المسلحين الأكراد حاولوا استهداف منطقة عملية "نبع السلام" شمال ش  أثارت دوافع الجناة في قتل أسرة بأكملها وسط تركيا، خلافات حادة بين الحكومة، والمعارضة التي اعتبرت الجريمة من "أعمال العنصرية".

الكلمات المفتاحية

واشنطن امريكا المقاتلين الخارجية التركية

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