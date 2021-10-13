Advertisements

6 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 03:03 م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مارينا بشارة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات مهمة خلال الاجتماع الأسبوعي، أبرزها تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الحكومية المصرية بواقع 1%.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارت رئيس الوزراء:
١-وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الحكومية المصرية بواقع 1%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من محافظة شمال سيناء.

٢-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك فيما يخص البند 31 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

ووفقًا للتعديل سيخضع تأجير أو استئجار الطائرات المدنية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والتي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به، وذلك في ظل مراعاة الدولة لدعم صناعة النقل الجوي الوطنية لتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة.

٣-وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام البيع وحق الانتفاع في 7 قطع أراض مملوكة للمحافظة، وذلك لاستغلالها في إقامة مشروعات وورش وسكن خاص.

وتضمنت القائمة، التصرف في قطعة أرض بمدينة أبو رديس، لصالح شركة بتروجيت للبترول لإقامة ورش ومخازن ومعسكر للعاملين عليها، وكذا التصرف في 6 قطع أراض أخرى لصالح مواطنين، وهما قطعتا أرض لإقامة ورشة معدات ثقيلة بالمنطقة الحرفية بمدينة شرم الشيخ، وقطعتا أرض لتنفيذ مشروعات تجارية بكل من التقسيم السياحي بمدينة أبو زنيمة، ومنطقة خدمات حي المروة بمدينة طور سيناء، وقطعة أرض لإقامة مشروع تعبئة وتغليف مواد غذائية ومحل أسماك، بمدينة رأس سدر.

٤-وافق مجلس الوزراء على صرف المستحقات المالية لعدد 10 محافظات، وكذا صرف مستحقات باقي الجهات المشتركة في دورة تقنين أراضي الدولة، عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 15 يوليو 2021، وذلك وفق النسب المُقررة قانونًا.

٥-اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6 أكتوبر 2021 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 53 مشروعًا، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

٦-اعتمد مجلس الوزراء القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2021، بشأن إسناد أعمال تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لشركة كاف الأسبانية.

الكلمات المفتاحية

مصطفى مدبولي مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي

أخبار تهمك

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

منذ ثلث ساعة

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لموسيماني قبل مواجهة الإسماعيلي في إفتتاح الدوري

منذ أقل من ساعتين

ٱخر تطورات تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

هيئة الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

منذ أقل من ساعة

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)

منذ أقل من ساعتين

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ ساعتين

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ ساعتين و 50 دقيقة

هل استعانت وزارة التعليم بصورة محمد رمضان في المناهج؟

منذ ساعة الا ربع

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"الوزراء" يوافق على التصرف بالاتفاق المباشر لوحدات 4 بنوك بمدينة العبور

الحكومة توافق على تخصيص عدد من الأراضي للمنفعة العامة

الحكومة توافق على تأجير ٦٨ فدانا بالقليوبية لـ"مصر الخير"

14 قرار للحكومة في آخر اجتماعات 2018 (تعرف عليهم)

الحكومة: بيع ٧٥ وحدة إسكان اجتماعي بحدائق أكتوبر والعبور لـ"المجتمعات العمرانية"

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:32 م

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

01:23 م

خبر سار لموسيماني قبل مواجهة الإسماعيلي في إفتتاح الدوري

01:46 م

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

03:02 م

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements