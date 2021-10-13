جيلبرتو: فرصة مصر كبيرة في الصعود لكأس العالم.. ولا أقارن مع معلول

أكد جيلبرتو، لاعب الأهلي ومنتخب أنجولا السابق، على وجود فرصة كبيرة للمنتخب المصري، في الصعود إلى كأس العالم 2022 والمقام في قطر، تحت قيادة كارلوس كيروش.





وتوقع الظير الأيسر السابق للأهلي فوز منتخب مصر على أنجولا في الجولة القدمة بتصفيات المونديال، مع خروج بلاده من المنافسة على التأهل بشكل رسمي.





وقال جيلبرتو إنه لا يمكن مقارنته مع علي معلول لاعب الأهلي الحالي، مشيداً بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الدولي التونسي والتي ساهمت مع المارد الأحمر في التتويج بالعديد من البطولات.





وأشار جيلبرتو إلى ضرورة إبقاء المدير الفني الحالي للنادي الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلال الفترة المقبلة، لتحقيق مزيد من الاستقرار.





وتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، برصيد 10 نقاط، عقب الفوز على النتخب الليبي هابا وإياباً بـ4 أهداف نظيفة.





ويلاقي المنتخب الوطني أنجولا في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لوندا الأنجولية في مباراة حاسمة للتأهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم، في الـ11 من نوفمبر المقبل.





ترتيب مجموعة منتخب مصر





مصر 10 نقاط

ليبيا 6 نقاط

الجابون 4 نقاط

أنجولا 3 نقاط



