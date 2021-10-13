المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد وحيداً في ختام جلسة الأربعاء

وبختام الجلسة ، بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 5.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 335 مليون ورقة منفذة على 37 ألف عملية ،

وتم التداول على 212 سهم، ارتفع منهم نحو 35 سهم، وانخفض نحو 106 سهم، ولم تتغير مستويات 51 سهم.