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المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد وحيداً في ختام جلسة الأربعاء
الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 02:45 م
نيفين سمير
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ةمالت تعاملات المصريين والعرب الي الشراء فيما إتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع.
وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.425 مليار جنيه.
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية"إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10881 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2276 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2647 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3598 نقطة.
تداولات البورصة المصرية
وبختام الجلسة ، بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 5.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 335 مليون ورقة منفذة على 37 ألف عملية ، وتم التداول على 212 سهم، ارتفع منهم نحو 35 سهم، وانخفض نحو 106 سهم، ولم تتغير مستويات 51 سهم.
تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية
إتجهت تعاملات المستثمرين المصرين و العرب بالبورصة نحو الشراء بصافي قيمة شراء 1.6 مليار جنيه و114 مليون جنيه على التوالى، مقابل توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع 2.2 مليار جنية.