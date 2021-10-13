خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية للطلاب بشمال سيناء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الحكومية المصرية بواقع 1%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من محافظة شمال سيناء.



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد عرضت خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الوضع الحالي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالميّ، وجهود تلقي المواطنين للقاحات المضادة للفيروس، وموقف تصنيعها محليًا.



دراسة فرنسية

وتطرقت الوزيرة إلى نتائج دراسة فرنسية هي الأكبر من نوعها حتى الآن، والتي أجريت على 22.6 مليون شخص فوق سن الخمسين، لتشير إلى أن التطعيم يقلل من خطر الوفاة أو دخول المستشفى جراء فيروس كورونا بنسبة 90٪، حيث أظهرت الدراسة أن اللقاحات مهما كان نوعها قللت من خطر الأعراض الخطيرة والوفاة، كما ساهمت كثيرًا في الوقاية من أسوأ آثار لسلالة الفيروس الأكثر انتشارًا وهي "الدلتا".



منظمة الصحة العالمية

كما أشارت زايد إلى ما ذكره تقرير من منظمة الصحة العالمية أن تدريب الفرق الطبية شكل أحد الوسائل الأساسية التي أدت إلى التغيير السلوكي الإيجابي أثناء الجائحة في جميع أنحاء العالم، لافتة في هذا الصدد إلى أن مصر قامت بتدريب ما يقارب من 100 ألف من الفرق الطبية منذ يناير 2021 من خلال المنصة التعليمية لمنظمة الصحة العالمية WHO.

