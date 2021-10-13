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"مصر للألومنيوم" تتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 03:07 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

تصدر سهم مصر للألمونيوم  الأكثر ارتفاعاً في ختام التعاملات بنسبة 9.99% ليغلق عند 28.4 جنيه، يلية فوري لتكنولوجيا المدفوعات بنسبة 6.42%، ليغلق عند 16.4جنيه، ثم بالمركز الالمونيوم العربية بنسبة 6.14 % ليغلق عند 38.8 جنيه..

وبالمرتبة الرابعة جاء سهم الإسكندرية للزيون المعدنية بارتفاع 5.13% ليغلق عند 4.1 جنيه، وأخيرًا سهم العربية للمحابس بارتفاع 4.3% ليغلق عند 2.6جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10881 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2276 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 13224 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 4248 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2647 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3598 نقطة.

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