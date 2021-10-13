"مصر للألومنيوم" تتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم





تصدر سهم مصر للألمونيوم الأكثر ارتفاعاً في ختام التعاملات بنسبة 9.99% ليغلق عند 28.4 جنيه، يلية فوري لتكنولوجيا المدفوعات بنسبة 6.42%، ليغلق عند 16.4جنيه، ثم بالمركز الالمونيوم العربية بنسبة 6.14 % ليغلق عند 38.8 جنيه..





وبالمرتبة الرابعة جاء سهم الإسكندرية للزيون المعدنية بارتفاع 5.13% ليغلق عند 4.1 جنيه، وأخيرًا سهم العربية للمحابس بارتفاع 4.3% ليغلق عند 2.6جنيه.



