تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، وتصدر سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 16.41%، ليغلق عند 23 جنيه للسهم، يليه سهم المنصورة للدواجن بنسبة تراجع بلغت 10% ليغلق عند 1.6جنيه ثم اسباير كابيتال القابضة بنسبة 9.4% ليغلق عند 0.3 قرش للسهم.





وبالمرتبة الرابعة جاء سهم العربية للاستصلاح الأراضي بانخفاض 8% ليغلق عند 21.3 جنيه، وأخيرًا سهم وادي كوم أمبو للاستصلاح الزراعي بنسبة تراجع 6 % ليغلق عند 61.7 جنيه.



