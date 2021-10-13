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تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم
الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 03:09 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، وتصدر سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 16.41%، ليغلق عند 23 جنيه للسهم، يليه سهم المنصورة للدواجن بنسبة تراجع بلغت 10% ليغلق عند 1.6جنيه ثم اسباير كابيتال القابضة بنسبة 9.4% ليغلق عند 0.3 قرش للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم العربية للاستصلاح الأراضي بانخفاض 8% ليغلق عند 21.3 جنيه، وأخيرًا سهم وادي كوم أمبو للاستصلاح الزراعي بنسبة تراجع 6 % ليغلق عند 61.7 جنيه.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10881 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2276 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 13224 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 4248 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2647 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3598 نقطة.