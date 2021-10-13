Advertisements

تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 03:09 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، وتصدر سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 16.41%، ليغلق عند 23 جنيه للسهم، يليه سهم المنصورة للدواجن بنسبة تراجع بلغت 10% ليغلق عند 1.6جنيه ثم اسباير كابيتال القابضة بنسبة 9.4% ليغلق عند 0.3 قرش للسهم.

وبالمرتبة الرابعة جاء سهم العربية للاستصلاح الأراضي بانخفاض 8% ليغلق عند 21.3 جنيه، وأخيرًا سهم وادي كوم أمبو للاستصلاح الزراعي بنسبة تراجع 6 % ليغلق عند 61.7 جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10881 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2276 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 13224 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 4248 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2647 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3598 نقطة.

أخبار تهمك

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

ٱخر تطورات تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

منذ حوالي 5 ساعات

هيئة الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

منذ أقل من ساعة

خبر سار لموسيماني قبل مواجهة الإسماعيلي في إفتتاح الدوري

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

عاجل.. إصابة 14 شخصا في حريق مقر مهرجان الجونة بالبحر الأحمر (صور)

منذ أقل من ساعتين

هل استعانت وزارة التعليم بصورة محمد رمضان في المناهج؟

منذ ساعة الا ربع

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

منذ ثلث ساعة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:32 م

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

01:23 م

خبر سار لموسيماني قبل مواجهة الإسماعيلي في إفتتاح الدوري

01:46 م

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

03:02 م

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements