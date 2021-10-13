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الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في عام

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر


ظل الدولار قرب ذروة عام مقابل عملات رئيسية اليوم وسط توقعات متزايدة لإعلان المركزي الأمريكي خفض التحفيز الشهر المقبل وأن يتبع ذلك برفع محتمل لأسعار الفائدة بحلول منتصف 2022.

وقال 3 من صناع السياسات ومنهم ريتشارد كلاريدا نائب رئيس المجلس أمس إن الاقتصاد الأمريكي تعافى بما يكفي للبدء في تقليص برنامج البنك المركزي الخاص بشراء أصول. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس الأداء مقابل 6 عملات منافسة قليلا إلى 94.356 عن مستوى أمس عندما لامس 94.563 لأول مرة منذ أواخر سبتمبر 2020.

وأجج ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف بشأن التضخم وعزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي قد يحتاج للتحرك أسرع من توقعات المسؤولين نحو العودة للسياسة الطبيعية مما أدى لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوى في أكثر من 18 شهرا الليلة الماضية بحسب "رويترز" .

وساعد ارتفاع العوائد في دفع الدولار إلى أعلى مستوى في 3 سنوات مقابل الين أمس عند 113.785 ين. وتم تداول العملتين في أحدث المعاملات عند 113.575. وجرى تداول اليورو عند 1.1551 دولار قريبا من سعر الجلسة السابقة البالغ 1.1522 دولار وهو الأدنى في حوالي 15 شهرا.

وتحرك الجنيه الإسترليني في منتصف نطاق هذا الشهر وتم تداوله عند ما يزيد قليلا عن مستوى الثلاثاء عند 1.3624 دولار. وجرى تداول بتكوين عند 54765 دولار بعدما بلغت أعلى مستوى في 5 أشهر عند 57855.79 قبل يومين.

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