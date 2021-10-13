لحظة وقوع حادث تصادم بين سيارة و"تكاتك" في الدقهلية

شهد ميدان المحطة ببلقاس بمحافظة الدقهلية إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع مجموعة تكاتك فى ميدان المحطه ببلقاس في الدقهلية.



شهد ميدان المحطة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعدد من التكاتك أثناءسير السيارة، بجوار موقف المنصورة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بميدان بلقاس بين سيارة ملاكي وعدد من التكاتك، ووقوع إصابات.



ونتج عن الحادث إصابة شخصين من سائقي التكاتك وتم نقلهم لمستشفى بلقاس المركزي.



انتقلت قوة أمنية من رجال مركز شرطة بلقاس وتم التعامل لتيسير الحركة المرورية، بعد اصطدام السيارة ملاكى بعدد كبير من التكاتك والسيارات الواقفة.