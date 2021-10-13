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الزمالك يغير ملعب التدريب في كينيا بسبب مباراة ودية

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 03:48 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم الأربعاء على ملعب نادي "absa“ بكينيا.

 وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتغيير ملعب التدريب بسبب انشغال الملعب الفرعي باستاد كاساراني باستضافة مباراة ودية اليوم.

ويستعد الزمالك  لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها  في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

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