Advertisements

بوتين: آمل أن تعيد روسيا والولايات المتحدة ترميم العلاقات تدريجيا

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 03:49 م
بوتين
بوتين
وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يأمل أن تعيد روسيا والولايات المتحدة ترميم العلاقات تدريجيا.

                    

وقد استبعدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، روسيا من اجتماع بشأن "الفدية الخبيثة"، حسبما أفادت وسائل إعلام أوروبية.

 

في أوائل العام 2021، نفّذت جهات تخريبية سلسلة من الهجمات باستخدام برمجية Cring الخبيثة، وذكر فريق الاستجابة لحوادث أمن الحاسوب التابع لشركة "سويس كوم" Swisscom CSIRT هذه الهجمات، لكن لم يتّضح بعدُ كيف تصيب برمجية الفدية هذه شبكات الشركات الصناعية، لكن تحقيقًا أجراه خبراء فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب لنظم الرقابة الصناعية لدى كاسبرسكي، في إحدى الشركات التي تعرضت للهجوم، كشف عن أن هجمات Cring تستغل ثغرة في خوادم الشبكة الافتراضية الخاصة VPN. وضربت هذه الهجمات شركاتٍ صناعية في دول أوروبية، وأدّت في حالة واحدة على الأقل إلى إغلاق مؤقت لأحد مواقع الإنتاج.

الكلمات المفتاحية

روسيا بويتن

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار لموسيماني قبل مواجهة الإسماعيلي في إفتتاح الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

حارس الزمالك يتقمص دور هيجيتا

منذ ساعة و نصف

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

منذ حوالي 6 ساعات

هيئة الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

منذ ساعتين و 18 دقيقة

طارق حامد يشارك في تدريبات مستبعدين الزمالك اليوم

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ٱخر تطورات تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

نكشف عن تفاصيل جديدة لسلسلة هجمات الكترونية استهدفت الشركات الصناعية

"طلب الفدية": مجرمو الإنترنت يحولون تركيزهم من تشفير البيانات إلى نشر الفضائح

كاسبرسكي تكمل نقل عمليات معالجة البيانات إلى سويسرا وتفتتح مركزًا للشفافية في أمريكا الشمالية

مع بداية 2021.. برمجية الفدية الخبيثة تصيب شركات صناعية عبر ثغرات أمنية في خوادم VPN

الولايات المتحدة تستبعد روسيا من اجتماع بشأن "الفدية الخبيثة"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:32 م

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

04:27 م

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

01:23 م

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

03:02 م

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

07:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements