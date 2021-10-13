بوتين: آمل أن تعيد روسيا والولايات المتحدة ترميم العلاقات تدريجيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يأمل أن تعيد روسيا والولايات المتحدة ترميم العلاقات تدريجيا.

وقد استبعدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، روسيا من اجتماع بشأن "الفدية الخبيثة"، حسبما أفادت وسائل إعلام أوروبية.

في أوائل العام 2021، نفّذت جهات تخريبية سلسلة من الهجمات باستخدام برمجية Cring الخبيثة، وذكر فريق الاستجابة لحوادث أمن الحاسوب التابع لشركة "سويس كوم" Swisscom CSIRT هذه الهجمات، لكن لم يتّضح بعدُ كيف تصيب برمجية الفدية هذه شبكات الشركات الصناعية، لكن تحقيقًا أجراه خبراء فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب لنظم الرقابة الصناعية لدى كاسبرسكي، في إحدى الشركات التي تعرضت للهجوم، كشف عن أن هجمات Cring تستغل ثغرة في خوادم الشبكة الافتراضية الخاصة VPN. وضربت هذه الهجمات شركاتٍ صناعية في دول أوروبية، وأدّت في حالة واحدة على الأقل إلى إغلاق مؤقت لأحد مواقع الإنتاج.