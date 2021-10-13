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شاهد.. منة فضالي في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 03:56 م
منة فضالي
منة فضالي
بسمة عادل
تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصه بها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




حيث نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها أثناء تواجدها في الجيم، وحازت الصورة على العديد من الإعجاب من قبل إحدى المتابعين".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل نسل الأغراب الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطوله أحمد السقا أمير كراره، مي عمر، إدوارد، دياب، أحمد مالك وآخرون إخراج محمد سامي.
شاهد.. منة فضالي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام
شاهد.. منة فضالي في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
شاهد.. منة فضالي في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
شاهد.. منة فضالي في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
شاهد.. منة فضالي في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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منه فضالي

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