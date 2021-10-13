"القاهرة السينمائي": ندعم مهرجان الجونة بعد حريق اليوم



وقالت إدارة المهرجان عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تعلن دعمها الكامل لمهرجان الجونة السينمائي، وتتمنى لإدارة وفريق المهرجان الخروج بالدورة الخامسة بنجاح وأمان".



يذكر أن قوات الإطفاء المدني قد سيطرت على حريق كبير شب بالقرب من مكان انعقاد حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي ظهر اليوم.



وأعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، عن إصابة ١٤ مواطنًا باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمحافظة البحر الأحمر.



أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، عن دعمها الكامل لإدارة مهرجان الجومة، وذلك بعد الحريق الذي نشب اليوم.