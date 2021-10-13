الصحة العالمية: الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أدنى مستوياتها منذ عام

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أدنى مستوياتها منذ عام، ولكن عدد الوفيات لا يزال مرتفًا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.