موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري

أجريت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.









وقررت رابطة الأندية بعد مشاوراتها إقامة الدوري الممتاز في نسخته لموسم 2021-2022، بنظام الدوري المعتاد بمشاركة 18 ناديا من دورين.









ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة الأولى أمام نظيره الإسماعيلي، في حين يلتقي الزمالك أمام فريق إنبي.









موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وستقام مباراة الأهلي والزمالك في الموسم الكروي الجديد 2021 - 2022، في الجولة الثالثة من عمر المسابقة وستُقام أحد يومي 4 أو 5 نوفمبر المقبل.