Advertisements

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 03:59 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الدمتناوي
أجريت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.


وقررت رابطة الأندية بعد مشاوراتها إقامة الدوري الممتاز في نسخته لموسم 2021-2022، بنظام الدوري المعتاد بمشاركة 18 ناديا من دورين.


ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة الأولى أمام نظيره الإسماعيلي، في حين يلتقي الزمالك أمام فريق إنبي.


موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
وستقام مباراة الأهلي والزمالك في الموسم الكروي الجديد 2021 - 2022، في الجولة الثالثة من عمر المسابقة  وستُقام أحد يومي 4 أو 5 نوفمبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

مباراة الأهلي ضد الزمالك قمة الدوري المصري القمه الدورى المصرى الممتاز

أخبار تهمك

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

هيئة الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حريق هائل في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

فاروق: شهادة الشناوي تحسم اعتراض الأهلي ضد الحضري.. وبسام يعود للصورة

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار لموسيماني قبل مواجهة الإسماعيلي في إفتتاح الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أبرز قرارات وزارة التعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

منذ حوالي 7 ساعات

طارق حامد يشارك في تدريبات مستبعدين الزمالك اليوم

منذ ساعة و 20 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

أول تحرك من الأهلي ردا على رحيل موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ يوم

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

ٱخر تطورات تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

حارس الزمالك يتقمص دور هيجيتا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

موعد أبرز المباريات الكبرى في الدور الأول من الدوري المصري

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

عاجل.. تعرف على موعد مباراتي الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

عاجل - موعد مباراتي الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراتي الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:32 م

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

04:27 م

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

01:23 م

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

03:02 م

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

07:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements