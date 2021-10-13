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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 04:00 م
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
محمد نادر
يستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب فرق الدوري الإيطالي قبل إنطلاق مباريات الجولة الثامنة من عمر البطولة، والمقرر لها يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

جاء نابولي في صدراة ترتيب فرق "الكالتشيو" الإيطالي برصيد 21 نقطة، بعد فوزه على فيورنتينا وسط معلبه وجماهيره بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة، بينما توقف رصيد الفيولا عند النقطة 12 في المركز الخامس في ترتيب الدوري.

وحل ميلان ثانياً برصيد 19 نقطة بعد فوزه على حساب اتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيويس".

فيما صعد انتر ميلان للمركز الثالث برصيد 17 نقطة بعد تغلبه على ساسوولو بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد "مابي".

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:
1 نابولي 21 نقطة
2ميلان 19 نقطة
3إنتر ميلان 17 نقطة
4روما 15 نقطة
5فيورنتينا 12 نقطة
6لاتسيو 11 نقطة
7يوفنتوس 11 نقطة
8أتالانتا 11 نقطة
9بولونيا 11 نقطة
10إمبولي 9 نقطة
11تورينو 8 نقطة
12هيلاس فيرونا 8 نقطة
13أودينيزي 8 نقطة
14ساسولوو 7 نقطة
15سامبدوريا 6 نقطة
16جنوى 5 نقطة
17فينيزيا 5 نقطة
18ساليرنيتانا 4 نقطة
19سبيزيا 4 نقطة
20 كالياري 3 نقطة

وعلى مستوى الهدافين فقد حل شيرو إيموبيلي نجم نابولي اول الترتيب برصيد 6 أهداف رغم غيابه عن التسجيل في مباراة الفريق في الجولة السابعة أمام فيورنتينا والتي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد لصالح نابولي.

وجاء إدين دجيكو مهاجم انتر ميلان ثانياً برصيد 6 أهداف، رغم عدم تسجيله في فوز فريقه الأخير على إمبولي بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة السابعة من الدوري.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل إنطلاق الجولة القادمة على النحو التالي:

شيرو إيموبيلي - لاتسيو 6
إدين دجيكو - إنتر 6
لاوتارو مارتينيز - إنتر 5
جواو بيدرو - كالياري 4
ماتيا ديسترو - جنوى 4
فيكتور أوسيمين - نابولي 4
جوردان فيريتو - روما 4
دوشان فلاهوفيتش - فيورنتينا 4
لورينزو بيليجريني - روما 4

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