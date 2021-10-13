دبلوماسي سابق: السياسة الخارجية جعلت مصر شريك لدول العالم (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لديها اتفاق مشاركة مصرية أوروبية مع الاتحاد الاوروبي موقع منذ عام 2001، وصارت مصر في المسيرة الأوروبية المتوسطية، وعندما وقعت مصر كان الاتحاد الاوروبي 15 دولة فقط، ودول الفيشجراد كانوا يستعينوا بمصر لمعرفة خبراتها التفاوضية مع الاتحاد الاوروبي.



وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر تربطها علاقات تاريخية مع دول فيشجراد، ويتم الآن إحياء هذه العلاقات بمزيد من المشاورات على المستوى الرئاسي، لافتًا إلى أن سلاح مستوى الرئاسة واحد من أهم أسلحة السياسة الخارجية المصرية، موضحًا أن الهجرة غير المشروعة ملف لا يجب أن يشكل مشكلة، موضحًا أن اوروبا تنقرض ومعدل المواليد أقل من معدل الوفيات، وهما بحاجة للهجرة إليها.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الهجرة غير المشروعة سببها عدم الاستقرار والظلم السياسي والامني الواقع على بعض البلدان مثلما يحدث في سوريا ولبنان، موضحًا أن محاربة الهجرة غير المشروعة يكون بتنظيم الهجرة المشروعة.



ونوه، بأن السياسة الخارجية المصرية نجحت في جعل مصر شريك لأغلب بلدان العالم، وتستضيف القاهرة أغلب عدد من السفارات في أي عاصمة مما ادى لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع الدول العربية، وثاني مع الدول العربية وثالث خلال رئاسة مصر لإفريقيا، والاستثمار في مصر باعتبارها سوق منفتح على 500 مليون أوروبي و400 مليون عربيو1200 مليون إفريقي أمر مغري جدًا، موضحًا أن الاستثمار يساهم في توفير فرص العمل بما يساهم في تحسن حياة المواطنين.

