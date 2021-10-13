ننشر الشروط والمؤهلات لوظائف صندوق مصر السيادي

قام صندوق مصر السادي، بطرح وظائف شاغرة للعمل لديه، لافتا إلى عدد من الشروط والمؤهلات التي يتوجب على المتقدمين التمتع بها، للحصول على الوظائف.





وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة للعمل لدى صندوق مصر السيادي على النحو التالي:-





وظيفة مساعد إداري

- يملك مهارات ممتازة في إدارة الوقت والقدرة على تعدد المهام وتحديد أولويات العمل.





- يملك مهارات حل المشكلات.





- يملك مهارات اتصال ممتازة سواء الكتابية والشفهية.





- يملك مهارات تنظيمية وتخطيطية قوية.





- يملك مهارة عالية في مايكروسوفت أوفيس.





- 1-2 سنوات خبرة في مجال أو في مجال ذي صلة.





- شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، ويفضل درجة جامعية.





- تقديم الدعم الإداري لضمان التشغيل الفعال للمكتب.





- دعم المديرين والموظفين عبر مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بالتنظيم والتواصل.





- مسؤول عن المواد السرية والحساسة للوقت.





- القدرة على التواصل الفعال عبر الهاتف والبريد الإلكتروني لضمان إكمال مهام المساعد الإداري بدقة وتسليمها بجودة عالية وفي الوقت المناسب.





وظيفة مساعد قانوني - درجة البكالوريوس في القانون أو أي مجال ذي صلة.

- 1-3 سنوات من الخبرة كمساعد قانوني داخلي أو في مكتب محاماة حسن السمعة.

- خبرة قوية في التوثيق القانوني.

- مهارات الاتصال والتحليل المتميز.

- القدرة على العمل تحت الضغط والتعامل مع الإدارة العليا وكذلك المستشارين والعملاء الخارجيين.

- مستخدم بارع لبرنامج MS Office.

- تقديم التقارير للمستشار العام.

- صياغة وتحرير مستندات الشركة مثل قرارات مجلس الإدارة وسجلات الشركة وشهاداتها، إلخ.

- تأسيس شركات الأوف شور وإدارة جوانبها المؤسسية.

- تنفيذ أنشطة إدارة المستندات بما في ذلك المساعدة في عمليات الموافقة والتوقيع وحفظ الملفات.

وظيفة Vice-President - حائز على ماجستير في إدارة الأعمال في مجال ذي صلة، وخبرة واسعة لأكثر من 5 سنوات في بيئة الاستثمار المصرفي / الأسهم الخاصة.

- مهارات اتصال كتابية ولفظية فائقة.

- مهارات النمذجة المالية الاستثنائية، مع القدرة على التدقيق والإشراف على النمذجة المالية.

- مهارات البحث والتحليل المالي.

- المشاركة بنشاط في الاجتماعات مع الشركاء العامين وفرق إدارة الشركة، والمساهمة بفعالية في المناقشات وإضافة القيمة.

- دعم الفرق العليا في تحديد الفرص والاستفادة من المنصات والأفكار وإدارة الأداء.

- هيكلة النماذج المعقدة متعددة الأصول التي نستخدمها للتحقق من الأرقام والتفاوض على الشروط.

- الإشراف على صغار المهنيين في فريق تنفيذ المعاملات في إعداد الوثائق والمواد التسويقية المتعلقة بالمعاملات.

- المشاركة بنشاط في مفاوضات الصفقة.



