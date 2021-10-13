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ننشر الشروط والمؤهلات لوظائف صندوق مصر السيادي
الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 04:03 م
قام صندوق مصر السادي، بطرح وظائف شاغرة للعمل لديه، لافتا إلى عدد من الشروط والمؤهلات التي يتوجب على المتقدمين التمتع بها، للحصول على الوظائف.
وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة للعمل لدى صندوق مصر السيادي على النحو التالي:-
وظيفة مساعد إداري
- يملك مهارات ممتازة في إدارة الوقت والقدرة على تعدد المهام وتحديد أولويات العمل.
- يملك مهارات حل المشكلات.
- يملك مهارات اتصال ممتازة سواء الكتابية والشفهية.
- يملك مهارات تنظيمية وتخطيطية قوية.
- يملك مهارة عالية في مايكروسوفت أوفيس.
- 1-2 سنوات خبرة في مجال أو في مجال ذي صلة.
- شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، ويفضل درجة جامعية.
- تقديم الدعم الإداري لضمان التشغيل الفعال للمكتب.
- دعم المديرين والموظفين عبر مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بالتنظيم والتواصل.
- مسؤول عن المواد السرية والحساسة للوقت.
- القدرة على التواصل الفعال عبر الهاتف والبريد الإلكتروني لضمان إكمال مهام المساعد الإداري بدقة وتسليمها بجودة عالية وفي الوقت المناسب.
وظيفة مساعد قانوني
- درجة البكالوريوس في القانون أو أي مجال ذي صلة.
- 1-3 سنوات من الخبرة كمساعد قانوني داخلي أو في مكتب محاماة حسن السمعة.
- خبرة قوية في التوثيق القانوني.
- مهارات الاتصال والتحليل المتميز.
- القدرة على العمل تحت الضغط والتعامل مع الإدارة العليا وكذلك المستشارين والعملاء الخارجيين.
- مستخدم بارع لبرنامج MS Office.
- تقديم التقارير للمستشار العام.
- صياغة وتحرير مستندات الشركة مثل قرارات مجلس الإدارة وسجلات الشركة وشهاداتها، إلخ.
- تأسيس شركات الأوف شور وإدارة جوانبها المؤسسية.
- تنفيذ أنشطة إدارة المستندات بما في ذلك المساعدة في عمليات الموافقة والتوقيع وحفظ الملفات.
وظيفة Vice-President
- حائز على ماجستير في إدارة الأعمال في مجال ذي صلة، وخبرة واسعة لأكثر من 5 سنوات في بيئة الاستثمار المصرفي / الأسهم الخاصة.
- مهارات اتصال كتابية ولفظية فائقة.
- مهارات النمذجة المالية الاستثنائية، مع القدرة على التدقيق والإشراف على النمذجة المالية.
- مهارات البحث والتحليل المالي.
- المشاركة بنشاط في الاجتماعات مع الشركاء العامين وفرق إدارة الشركة، والمساهمة بفعالية في المناقشات وإضافة القيمة.
- دعم الفرق العليا في تحديد الفرص والاستفادة من المنصات والأفكار وإدارة الأداء.
- هيكلة النماذج المعقدة متعددة الأصول التي نستخدمها للتحقق من الأرقام والتفاوض على الشروط.
- الإشراف على صغار المهنيين في فريق تنفيذ المعاملات في إعداد الوثائق والمواد التسويقية المتعلقة بالمعاملات.
- المشاركة بنشاط في مفاوضات الصفقة.
وظيفة مساعد
- درجة البكالوريوس مع أداء أكاديمي متميز.
- يفضل أن يكون حائزًا على ماجستير في إدارة الأعمال أو مرشحًا.
- ما لا يقل عن 2 - 3 سنوات من الاستثمار المصرفي أو الخبرة في الاستثمار المشترك ذات الصلة.
- مهارات النمذجة التحليلية والمالية المتميزة مع الاهتمام الشديد بالتفاصيل.
- تحفيز ذاتي عالي وتوجيه ذاتي، مع قدرة مثبتة على أن تكون استباقيًا وتعمل في بيئة ريادية.
- مهارات التعامل مع الآخرين المتميزة وحكم الأعمال السليم.
- الرغبة في العمل ضمن فرق صغيرة وديناميكية وفي بيئة سريعة الخطى.
- إعداد التحليل والنمذجة المالية والإشراف عليها ومراجعتها.
- مراجعة خطط الأعمال.
- إجراء العناية الواجبة.
- الإشراف على مراقبة ما بعد الاستثمار لشركات المحفظة.
- تقييم فرص الخروج لشركات المحفظة.
- المشاركة في جهود التسويق الموجهة نحو مصادر الاستثمار.
وظيفة محلل
- درجة البكالوريوس مع أداء أكاديمي متميز.
- القدرة على إجراء بحث شامل وتجميع النتائج.
- أخلاقيات العمل الشغوفة.
- منظم.
- القدرة على تعدد المهام.
- مهارات كتابية ولفظية قوية.
- يجب أن يكون واسع الحيلة وتحليليًا.
- التواصل بشكل يومي مع الإدارة العليا التي تقدم التحليل والتوجيه المتعلق بالأعمال.
- المساعدة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات المعاملات والقطاعات المحددة.
- دعم الصندوق في جوانب عملية الاستثمار، بما في ذلك تقييم الاستثمارات المحتملة والمساعدة في إدارة محفظة الشركة.
- مشاركة وقيادة عملية العناية الواجبة سواء كان ذلك عبر تحليل غرفة البيانات أو تنسيق عملية العناية الواجبة لطرف ثالث.