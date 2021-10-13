محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان يتفقدان الأعمال الإنشائية لتطوير محطة مياه قحافة

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بمقر شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستعراض مشروعات الخطة الإستثمارية للمحافظة، بجانب مشروعات مبادرة "حياة كريمة " التي يتم تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء ايهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، والمهندس روبي محمود السيد رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وعدد من مسئولي الجهات الاستشارية لمشروعات حياة كريمة بالمحافظة.



خلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، وبحث المعوقات التي تواجه التنفيذ، حيث أكد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل في كافة المشروعات بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة من جانب والمحافظة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي من جانب اخر، لوضع أولويات تنفيذ تلك المشروعات لخدمة أكبر عدد من المواطنين.



كما تم استعراض أعمال توسعات المرحلة الثانية لمحطة مياه طامية، وأكد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الإنتهاء من التصميمات النهائية للمحطة لخدمة عدد من قرى مركزي سنورس والفيوم بالاضافة لمركز طاميه، وأكد المحافظ أنه تم الإنتهاء من توفير قطعة أرض لإقامة المحطة بالتنسيق مع محافظ الجيزة.



وبحث الطرفان آليات تنفيذ مشروعات القرض الأوروبي، والإحتياجات المائية للمحافظة، فضلًا عن التأكيد على جاهزية معدات وإمكانيات مختلف القطاعات التابعة لوزارة الإسكان، استعدادا لموسم الأمطار والسيول حيال حدوثها.



ورحب المحافظ بنائب وزير الإسكان والوفد المرافق له، مشيدًا بالمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الفيوم من قبل وزارة الإسكان والمرافق، مؤكدًا أن ماتقوم به الدولة المصرية للإرتقاء بالبنية الأساسية والتحتية بمختلف قرى المحافظة وخاصة بمركزي اطسا ويوسف الصديق، لتيسير سبل الحياة للمواطنين لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.



وأكد نائب وزير الإسكان، أنه تم تخصيص ١.٦ مليار جنية لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزي اطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مؤكدًا على ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات خلال المدة المحددة لكل مشروع،. موجهًا مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات بإستخدام المنتج المحلي في تنفيذ الأعمال.



وخلال الزيارة، تفقد محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان، مشروع تطوير محطة تنقية مياه الشرب بقحافة، حيث تعمل المحطة الجديدة بسعة ٥٠٠ لترالثانية، بتكلفة ٣٠١ مليون جنية، لخدمة ٤٠٠الف نسمة من سكان مدينة الفيوم، حيث يتم الاستعاضة عن مياه الشرب بمحطة العزب الجديدة لتوجيهها الى مركزي اطسا ويوسف الصديق، بما يزيد من نصيب الفرد، وتحسين ضغوط مياه الشرب، وتستقل مدينة الفيوم بذاتها بمحطتي قحافة.



واستعرض استشاري المشروع مكونات المحطة، حيث تشمل مآخذ وطلمبات المياه العكرة، والمرشحة، وأحواض التقليب البطيئ، والمزج بالكلور، فضلًا عن أحواض الترسيب، والمرشحات الرملية، والخزان الأرضي.