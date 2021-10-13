"الري" تزيل مبنى مخالفًا من 5 أدوار على النيل مباشرة في حلوان (صور)

تمكنت وزارة الموارد المائية والري، من إزالة مبنى مخالف من خمسة أدوار يقع على النيل مباشرة، بمنطقة خلف مفكو بحلوان بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل.



وقالت الوزارة - في بيان لها - إن المبنى خالي من السكان، ومحرر له قرار ازالة رقم 50 لسنة 2021، مؤكدة أن الازالة تمت بمعرفة اجهزة الوزارة وبتنسيق تام مع القطاع الأمني بحلوان والمسطحات المائية وحي حلوان، وبدون حدوث أية خسائر فى الأرواح أو خسائر مادية.



وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أنه تم ازالة 2592 حالة تعدي على فرع رشيد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه متبقي 528 حالة تعدي، مضيفًا أنه تم إزالة 739 حالة تعدي على فرع دمياط حتى الآن ومتبقى حالة واحدة.



جدير بالذكر أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تواصل إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية في اطار حملات موسعة، لازالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر، وتبلغ أعداد الإزالات المستهدفة 165 ألف حالة بمساحة 19.40 مليون متر مربع تقريبا.



كما تم إزالة 6109 حالة بمساحة 1.40 مليون متر مربع تقريبا، ليصبح إجمالي الإزالات المتبقية 159 ألف حالة إزالة بمساحة 18 مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

