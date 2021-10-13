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عايدة رياض تستعيد ذكرياتها مع "البمبوطية" وتكشف سبب زواجها من محرم فؤاد

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 04:23 م
عايدة رياض
عايدة رياض
عايدة رياض ، توجد العديد من القصص والروايات التي يحكيها نجوم الفن المصري، والتي تلقى اهتماما كبيرا من الجمهور، ولاسيما إن ارتبطت بأسماء مشاهير زمن الفن الجميل.

عايدة رياض

وتصدرت الفنانة عايدة رياض اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من أكتوبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما حلت ضيفة على برنامج لميس الحديدي.

عايدة رياض ضيفة لميس الحديدي

وحلت عايدة رياض ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة"، والمذاع عبر قناة "أون" والذي شه الحيث عن مشوارها الفني وأبرز أعمالها الفنية.

سبب دخول عايدة رياض الفن

وتحدثت عايدة رياض خلال برنامج "كلمة أخيرة" عن سبب دخولها عالم الفن، منذ أن كانت تؤدي رقصة "البمبوطية" التي نالت إعجاب الجماهير وكانت سببا في شهرتها.

عايدة رياض ورقصة البمبوطية

وأشارت عايدة رياض إلى عشقها الكبير لرقصة "البمبوطية" والتي كانت رقصتها المفضلة، مضيفةً: "كنت المفروض أتخرج في سن 16 خرجوني عشان البنات بتتعب خاصة أنها سفرية طويلة لكن أخدوا وقتها بنتين فقط من مدرسة الفرقة القومية الشعبية".

زواج عايدة رياض من محرم فؤاد

وتطرقت عايدة رياض إلى الحديث عن زواجها بالمطرب الكبير محرم فؤاد رغم فارق السن الواضح بينهما، حيث أكدت أن سبب موافقتها هو وجود مشاكل في تلك الفترة بينها وبين شخص كانت تحبه.

سبب زواج عايدة رياض من محرم

وأوضحت عايدة رياض أن سبب خلافها مع حبيبها هو التفاوت الديني بينهما، فتابعت: "حبيت أغيظه كان ارتباط وكنت صغيرة وعندي 19 سنة تزوجته.. وعملت خطوبة عشان أغيظ بس مشي الموضوع ومعرفتش أفلفص واستمرت زيجتنا 12 عاماً وهي أطول زيجة له".

مسيرة عايدة رياض الفنية

وأشارت النجمة عايدة رياض إلى أنها عملت خلال مسيرتها الفنية مع كبار المخرجين والفنانين في جيل العمالقة وتعلمت من هذا الجيل الكثير، مثل الالتزام والإعداد الجيد.

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