قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى النيجر خلال الساعات القليلة المقبلة.





ومن المقرر أن تطير بعثة المارد الأحمر على متن طائرة خاصة في الرابعة عصر غدٍ الخميس، لمواجهة الحرس الوطني، بدوري أبطال إفريقيا.





ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريب جماعي صباح الغد تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، على أن يتم التوجه بعد المران مباشرةً إلى مطار القاهرة.





ويحل الأهلي ضيفًا على الحرس الوطني بطل النيجر، يوم السبت 16 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



