الدكتور صديق عفيفى لطلاب أكاديمية طيبة: كونوا مواطنين مبدعين قادرين على خدمة وطنكم





وجه الدكتور صديق عفيفى رئيس مجموعة مؤسسات طيبة التعليمية ورئيس مجلس أمناء جامعة ميريت بسوهاج الجديدة ،كلمة إلى طلاب المعاهد العليا الثلاثة بأكاديمية طيبة ، معهد طيبة العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات ومعهد طيبة العالي للهندسة ومعهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية ، أوصاهم فيها بالعمل باجتهاد على تحصيل العلم وأن يكونوا مواطنين مبدعين منتجين قادرين على خدمة مجتمعهم وبلدهم والإسهام في رفعته وتقدمه





وأضاف الدكتور صديق عفيفى مخاطبا طلاب أكاديمية طيبة : " طلابي الأعزاء ، نتطلع إلى عام دراسي جديد، ندعوكم فيه الي التوقف للحظة والتركيز على النجاح الذي حققه خريجو أكاديمية طيبة طوال السنوات السابقة، ويجب أن تكونوا مستعدًين لأن تكونوا مواطنًين منتجين، وقادة الغد في مجالات التكنولوجيا والهندسة وإدارة الأعمال.





وأكد الدكتور صديق عفيفى على ضرورة الإبداع والابتكار في البحث العلمى قائلا : "نحن نحقق ذلك من خلال تطبيق تجارب رائعة في البرامج الدراسية ومن خلال إشراك الطلاب في البحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، و من خلال التعلم المستمر والخبرات العملية.





وقدم الدكتور صديق عفيفى نبذة مختصرة للطلاب الجدد حول رسالة الأكاديمية ، قائلا : "رسالة أكاديمية طيبة هي تقديم العلوم والبحوث والتعليم الجيد، باستخدام أساليب تعليم حديثة وتكنولوجيا متقدمة وبالاستعانة بالخبرات العلمية المتقدمة ونحن نعمل دائمًا على تطوير المناهج وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والأسواق الدولية لضمان تشغيل وتمكين الخريجين في وظائف جيد".









يذكر أن معـهـد طيبـة العالي لتكـنولوجيـا الإدارة والمعلومات بأكاديمية طيبة تأسس عام 1995 بموجب القرار الوزاري رقم1458 الصادر عن وزارة التعليم العالي بتاريخ 1995 والمعهد مصنف ضمن أفضل 1000 مؤسسة تعليمية عليا في مجال العلوم الإدارية على مستوى العالم ، ومصنف ضمن أفضل 5 كليات علوم إدارية وتكنولوجيا المعلومات على مستوى مصر بجامعة هارفارد بأمريكا حسب قرار لجنة التحكيم والتصنيف الدولية لعام 2008 / 2016 ، ورقم 57 على مستوى العالم فى التصنيف الإسبانى لعام 2020 .









وتأسس معهد طيبة العالي للهندسة عام 1999 بموجب القرار الوزاري رقم 687 الصادر عن وزارة التعليم العالي بتاريخ 1999 ويضم المعهد أقسام " الهندسة المدنية و الهندسة المعمارية و هندسة الاتصالات والإلكترونيات ،و يمنح المعهد درجة البكالوريوس في كل من التخصصات السابقة ، كما يقدم تعليما هندسيا ممتازا عمليا وعلميا وقائما على إعداد الطلاب ليصبحوا مهندسين قادرين علي مواجهة تحديات سوق العمل و استمرار النمو، بناء على ثلاث ركائز رئيسية هي: تطوير مهارة الطلاب ،والحفاظ على التميز البحثي ، والمساهمة في الناتج الاقتصادي وتطوير المجتمع وذلك من خلال الاستثمار في موارد المعهد والتواصل مع شركاء الصناعة ، وتأسس معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية عام 1999 بموجب القرار الوزاري رقم 686 الصادر عن وزارة التعليم العالي بتاريخ 1999 ويضم المعهد خمسة أقسام هي" علوم الحاسب و نظم المعلومات الادارية وإدارة الأعمال والمحاسبة و التسويق والتجارة الإلكترونية" ،ويمنح المعهد درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: علوم الكومبيوتر ونظم المعلومات الإدارية وإدارة اعمال والمحاسبة التسويق والتجارة الإلكترونية ويتبني المعهد شخصية الطالب العلمية والأخلاقية والثقافية وحضانة المواهب ويعمل على إعداد خريجين تنافسيين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي من خلال تطبيق خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة.