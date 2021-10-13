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بعد نيوكاسل.. صندوق الاستثمار السعودي يتجه لشراء عملاق أوروبي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 04:30 م
انتر ميلان
انتر ميلان
وكالات
ذكرت تقارير صحافية اليوم الأربعاء، أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يرغب في شراء نادي إنتر ميلان الإيطالي بمبلغ قد يصل إلى مليار يورو.

بعد نحو أسبوع من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسيل يونايتد الإنجليزي، تشير تقارير إخبارية إلى أن المؤسسة ذاتها مهتمة أيضاً بالسيطرة على إنتر ميلان.

وأشارت صحيفة بيروديكو ليبيرو إلى أن اجتماع قد انعقد في سبتمبر الماضي، وأن بطل الدوري المحلي أصبح لديه عرض على الطاولة بالفعل.

وذكرت الصحيفة أن الصندوق الذي يتحكم به محمد بن سلمان، لديه الآن هدفاً جديداً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وبحسب نفس المصدر، فإنه إذا كانت صفقة نيوكاسيل قد بلغت 350 مليون يورو، فإن سعر إنتر ميلان قد يصل إلى مليار يورو.

وحال تم المضي قدماً في هذه الصفقة بالفعل، سيشكل إنتر ميلان تهديداً لأندية أخرى كبرى بالسيري آ مثل يوفنتوس وميلان وروما، مع وجود موارد مالية ضخمة تحت إمرته.

الكلمات المفتاحية

نيوكاسل رياضة انتر ميلان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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