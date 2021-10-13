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خلال يوم فقط.. التحالف العربي يُصفي 100 عنصرا من ميليشيا الحوثي في مأرب

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
وكالات

أفادت وسائل الإعلام الدولية والمحلية اليوم، الأحد، أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أعلنت أنه قتل خلال اليوم الأخير أكثر من 100 من عناصر ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب وسط اليمن.

 

وأكد التحالف اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 19 عملية لاستهداف عتاد وعناصر للحوثيين في منطقة العبدية في مأرب.

 

 

وأعرب التحالف عن التزامه بدعم قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا و"حماية المدنيين العزل".

 

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تدميره زورقين مفخخين تابعين للحوثيين جنوب البحر الأحمر.

الكلمات المفتاحية

ميليشيا الحوثي السعودية التحالف العربي

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