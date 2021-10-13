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الجيش الجزائري يعلن القبض على 13 عنصر إرهابي خلال أسبوع

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
وكالات


أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من القبض على 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية عبر الأراضي الجزائرية في عمليات منفصلة له على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه العمليات تأتي في إطار المهام النبيلة في الدفاع عن الوطن ومكافحة الإرهاب.

وفي سياق آخر، أضافت الوزارة، في بيانها، أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولات هجرة غير شرعية عبر السواحل الجزائرية، وأنقذت 57 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على 77 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في 4 ولايات مختلفة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن وحدات الجيش الجزائري في 6 ولايات تمكنت من القبض على 311 شخصا وبحوزتهم المعدات التي تستخدم في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب وأكثر من 8 أطنان من خليط خام الذهب والحجارة.

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